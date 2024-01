AXT Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Axt":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Axt liegt bei 55,56, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 40. Insgesamt wird die Aktie daher in der Kategorie des RSI als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2,79 USD für die Axt-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,45 USD, was einem Rückgang von 12,19 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Beim 50-Tages-Durchschnitt von 2,2 USD lag der letzte Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt (+11,36 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Axt-Aktie somit in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Axt als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,13 insgesamt 80 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 70,42 im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Daher erhält die Aktie in Bezug auf die fundamentale Analyse die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich der Dividende weist Axt im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,13 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.