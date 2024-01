AXT Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Das Sentiment und der Buzz um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Axt auf diese beiden Faktoren hin untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Axt weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Axt bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Axt bei 14,13, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" weist einen Wert von 70,52 auf, was bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Axt eine Rendite von -44,7 Prozent, was mehr als 56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat eine mittlere Rendite von 45,18 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Axt mit 89,88 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Axt beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Axt-Aktie erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.