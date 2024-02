AXT Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die technische Analyse der Aktie von Axt zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,65 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,4 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -9,43 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,49 USD, was zu einem Abstand von -3,61 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie also eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Axt-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 56,44 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt sich, dass Axt mit einer Rendite von -56,66 Prozent mehr als 633 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Aktie auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche mit einer Rendite von 3929,99 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Axt derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Unterschied beträgt 2,15 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,15 %).