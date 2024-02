AXT Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Axt":

Die Aktie des Unternehmens Axt zeigt derzeit keine positive Entwicklung in Bezug auf Dividendenrendite und Aktienkurs. Die Dividendenrendite beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,06 % als schlecht eingestuft wird. Auch die Aktienperformance von Axt im Vergleich zur Branche der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung ist mit einer Rendite von -56,66 Prozent deutlich unterdurchschnittlich. Die Branche selbst verzeichnet eine mittlere Rendite von 3874,28 Prozent, während Axt nur 3930,93 Prozent erreicht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Axt als neutral eingestuft, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Axt-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 55 und auf 25-Tage-Basis einen Wert von 56,44, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Axt-Aktie, sowohl in Bezug auf Dividendenrendite, Aktienkurs als auch Sentiment und RSI.