AXA World Funds - Euro 7-10 A Capitalisation EUR: Kommt es nun zum Durchbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Finanztrends Video zu AXA



mehr >

Wie sieht es mit der Performance seit dem 52 Wochenhoch aus? Mit 198,85 Euro erreichte der Fond am 20. August 2021 den höchsten Kurs in den vergangenen 52 Wochen. In den letzten 354 Tagen, sprich seit dem Kurshoch, fiel der Kurs um -7,27 Prozent. Schwierig, für die Anteilseigner von AXA World Funds - Euro 7-10 A Capitalisation EUR in den… Hier weiterlesen