AXA: Kursziel bei 34,17 EUR

Die Aktie von AXA ist nach Meinung von Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Das wahre mittelfristige Kursziel liegt laut den Bankanalysten bei 34,17 EUR, was einem Potenzial von +23,31% entspricht. Dabei sehen derzeit 10 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 15 als Kauf an.

• Am 28.08.2023 hat sich die AXA-Aktie um +1,15% entwickelt

• Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt +86,21%

• Das Guru-Rating bleibt mit 4,21 bestehen

Am gestrigen Handelstag konnte AXA eine Kurssteigerung von +1,15% verzeichnen und damit auch in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +1,39%. Die Stimmung am Markt scheint somit relativ positiv zu sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Wenn die Bankanalysten Recht behalten sollten und das mittelfristige Zielkursniveau tatsächlich erreicht wird – was jedoch nicht...