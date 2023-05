AXA: Kursziel bei 33,97 EUR - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Aktie von AXA wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet.

Das Kurspotenzial könnte bei +17,97% liegen.

• Am 03.05.2023 gab es eine Kursentwicklung von -0,16%

• Das mittelfristige Kursziel für AXA liegt bei 33,97 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,20

In den letzten fünf Handelstagen hat die AXA-Aktie insgesamt ein Minus von -1,62% verzeichnet und befindet sich somit in einem schwachen Trend. Die Stimmung am Markt ist eher pessimistisch.

Analysten schätzen das wahre Potenzial jedoch höher ein: Im Durchschnitt gehen sie davon aus, dass die Aktie ein mittelfristiges Ziel von 33,97 EUR erreichen kann.

Dadurch ergibt sich ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +17,97%.

Aktuell empfehlen zehn Analysten den Kauf der Aktie und weitere sechzehn setzen auf “Kauf”.

Vier Experten bewerten die Situation...