AXA-Aktie: Potenzial von +24,05% zum Kursziel von 34,17 €

Analysten sind der Meinung, dass die AXA-Aktie momentan unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,17 € und damit +24,05% über dem aktuellen Kurs.

• Am Finanzmarkt notierte AXA am 09.05.2023 mit einem Verlust von -0,40%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt konstant bei 4,20

• In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um insgesamt -4,34%

Die Stimmung im Markt scheint pessimistisch zu sein und nur wenige Analysten teilen die Einschätzung des hohen Potenzials. Allerdings sehen zehn Experten die Aktie als starken Kauf an und weitere sechzehn geben ein “Kauf”-Rating ab.

Vier Experten halten sich neutral zu der Aktie und kein einziger gibt eine Empfehlung zum Verkauf.

Das Guru-Rating bestätigt diese positive Einschätzung zusätzlich.

Insgesamt liegt der Anteil optimistischer Analysten somit bei...