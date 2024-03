AWE2024 ist da. Was Sie erwarten können

Schanghai, 12. März 2024 (ots/PRNewswire) -Die AWE2024, eine führende Technologieveranstaltung der globalen Haushaltsgeräte- und Unterhaltungselektronikbranche, wird am 14. März im Shanghai New International Expo Center unter dem Motto Smartize the Future eröffnet. Mit 13 Ausstellungshallen wird die AWE2024 über tausend führende Branchenvertreter anziehen. Als eine der drei weltweit führenden Messen der Branche wird die AWE2024 fast 100 Veranstaltungen von Ausstellern erleben, die ihre neuen Produkte, Technologien und Strategien vorstellen.Die AWE2024 wird die Integration von Spitzentechnologien wie KI in die Industrie zeigen, insbesondere Innovationen in Smart-Home-Szenarien und technologiegestützten Ökosystemen. Haier Smart Home wird zusammen mit Marken wie Haier, Casarte, Leader, GE APPLIANCES, Fisher & Paykel und Sanyiniao wieder eine ganze Halle belegen. Huawei wird seine Technologieprodukte für das gesamte Szenario und das vernetzte Heimerlebnis der Zukunft vorstellen. Hisense wird seine neuen Laser-Fernsehgeräte, Displays und seinen Einsatz in Chips, Automobilelektronik, VR und Energielösungen vorstellen. TCL wird über 150 Arten von hochmodernen technischen Produkten in 37 Kategorien ausstellen. Bosch wird seine innovativen umweltfreundlichen intelligenten Haushaltsgeräte vorstellen. Siemens wird eine ganze Reihe von intelligenten Haushaltsgeräten vorstellen. Panasonic wird Panasonic Xtra vorstellen, eine Untermarke für die Generation Z. Samsung wird seine branchenführenden Mobiltelefone, Fernsehgeräte, Haushaltsgeräte und Gaming-Monitore präsentieren. LG wird seine tragbaren Fernsehgeräte, OLED-Gaming-Monitore und Dampfreinigungsgeräte vorstellen. Gree wird seine Systeme für Solarenergie (Windkraft), Energiespeicherung, zentrale Klimatisierung, Fußbodenheizung und Außenluft vorstellen.Auf der AWE2024 werden zwei hochkarätige Gipfeltreffen zu den Themen Nachhaltigkeit und Smart Home stattfinden. Außerdem werden neue Produkte und Highlights der Aussteller durch die Berichterstattung von mehr als 100 Medien und mehr als 1.000 Live-Streams vor Ort vorgestellt.In Anbetracht des wachsenden globalen Einflusses von AWE wird Samsung zum ersten Mal seine gesamte Produktpalette, einschließlich Mobiltelefonen, bei AWE vorstellen. A. O. Smith wird zurückkehren. Hitachi Air Conditioning wird sich im Namen seines japanischen Hauptsitzes anschließen. BSH, LG und Samsung werden ihre globalen Führungsteams zu AWE bringen. Lokale Schwergewichte wie Haier, Hisense und TCL werden ihre globalen Kunden einladen.Jiang Feng, Exekutiver Präsident der China Household Electrical Appliances Association, wies darauf hin, dass AWE beabsichtigt, mit globalen Partnern zusammenzuarbeiten, um technologische Innovationen und eine hochwertige, nachhaltige Entwicklung der Branche zu fördern und den Verbrauchern weltweit ein intelligentes, gesundes, komfortables und grünes Leben zu ermöglichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2360282/AWE_photo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2360283/AWE_photo_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/awe2024-ist-da-was-sie-erwarten-konnen-302087043.htmlPressekontakt:nina@cheaa.orgOriginal-Content von: AWE, übermittelt durch news aktuell