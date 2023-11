AV Promotions Aktie: Was wird das noch werden?

Der Aktienkurs von Av Promotions erreichte im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,71 Prozent, was 6,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -7,54 Prozent, und Av Promotions übertrifft diese um 0,83 Prozent. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Av Promotions-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,14 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,139 HKD entspricht einer Abweichung von -0,71 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,14 HKD führt zu einer ähnlichen Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich eine negative Differenz von -9,95 Prozent zum Branchendurchschnitt. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Av Promotions aktuell 0, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Av Promotions beträgt 50 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 50,77 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie also in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.