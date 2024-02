AV Promotions Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Aktienkurs von Av Promotions verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,97 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt um -5,46 Prozent, was einer Underperformance von -21,52 Prozent für Av Promotions entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -8,01 Prozent, während Av Promotions um 18,96 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Av Promotions derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,93 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Av Promotions-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,14 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,11 HKD deutlich darunter liegt (Unterschied -21,43 Prozent). Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Basis. Die gleiche Bewertung gilt auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-8,33 Prozent Abweichung). Die Aktie erhält somit in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Allerdings zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage, dass Av Promotions überkauft ist, was zu einem abweichenden "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Av Promotions somit ein "Schlecht"-Rating.