AV Promotions Aktie: Aufgepasst!

Der Aktienkurs von Av Promotions hat im letzten Jahr eine Rendite von -22,78 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industriesektor eine Unterperformance von 17,75 Prozent darstellt. Im Bereich der "Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -8,84 Prozent, und Av Promotions liegt aktuell 13,94 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Av Promotions liegt aktuell bei 3, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Av Promotions eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Av Promotions liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 10,53 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

