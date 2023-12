AV Concept Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Elektronikfirma Av Concept hat kürzlich eine Dividende ausgeschüttet, die in einem positiven Verhältnis zum Aktienkurs steht. Dies bedeutet eine Differenz von +1 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Av Concept in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,39 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -12,73 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche darstellt. Im Vergleich zum gesamten Sektor der Informationstechnologie lag die Rendite sogar um 18,59 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den Aktienkurs.

Bei der fundamentalen Analyse schneidet Av Concept jedoch besser ab, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 9,28 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 53,24. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Av Concept eine Abweichung von -15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält Av Concept daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.