AV Concept Aktie: Quo vadis?

Der Aktienkurs von Av Concept ist in den letzten 12 Monaten um -26,39 Prozent gesunken. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -13,18 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -13,21 Prozent bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -10,59 Prozent, wobei Av Concept 15,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um Av Concept in den sozialen Medien geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen in den vergangenen Tagen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Aktie von Av Concept wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Av Concept beträgt aktuell 9, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" mit einem durchschnittlichen KGV von 53 als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -12,5 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein anderer Standpunkt. Der aktuelle Schlusskurs liegt darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.