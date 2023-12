AV Concept Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Die Av Concept hat derzeit einen RSI-Wert von 54,55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Av Concept im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,39 Prozent erzielt, was 16,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -14,08 Prozent, und Av Concept liegt aktuell 12,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Av Concept. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie ist ebenfalls im normalen Bereich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Av Concept derzeit bei 0,4 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,34 HKD aus dem Handel ging, was einen Abstand von -15 Prozent ergibt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Aktie derzeit ein Niveau von 0,33 HKD, was einer Differenz von +3,03 Prozent entspricht und damit ein "Neutral"-Signal liefert. Der Gesamtbefund auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".