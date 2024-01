AV Concept Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Av Concept betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 86,67 Punkte, was bedeutet, dass Av Concept momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Av Concept auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Die Dividendenrendite von Av Concept beträgt derzeit 6,56 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,47 %. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten 12 Monaten erzielte Av Concept eine Performance von -26,39 %, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -13,81 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -12,58 % im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -12,92 % hatte, lag Av Concept 13,48 % unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.