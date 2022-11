AV-Comparatives veröffentlicht Langzeittest für 17 beliebte Antivirus Internet Security Suiten für Homeuser

Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) -Führendes Antiviren-Testlabor veröffentlicht die vollständigen Testergebnisse des viermonatigen Real-World Protection Test von Juli bis Oktober 2022https://www.av-comparatives.org/tests/real-world-protection-test-july-october-2022/Die von AV-Comparatives getesteten Produkte waren: Avast Free Antivirus, AVG Antivirus Free, Avira Prime, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, G Data Total Security, K7 Total Security, Kaspersky Internet Security, Malwarebytes Premium, McAfee Total Protection, Microsoft Defender Antivirus, NortonLifeLock Norton 360 Deluxe, Panda Free Antivirus, TotalAV Antivirus Pro, Total Defense Essential Antivirus, Trend Micro Internet Security und VIPRE Advanced Security.Im Rahmen seiner fortlaufenden Testreihe für Verbraucher hat AV-Comparatives die Ergebnisse des Real-World Protection Tests für Sicherheitslösungen für Verbraucher von Juli bis Oktober 2022 veröffentlicht. 17 beliebte Anti-Malware-Programme wurden auf ihren Schutz vor Bedrohungen aus dem Internet hin untersucht.Der von AV-Comparatives durchgeführte Real-World Protection Test ahmt die realen Bedingungen nach, wie sie Verbraucher tagtäglich erleben. Bei dem Test wurde genau ermittelt, ob jede verwendete Bedrohung in der Lage war, Änderungen am Testsystem vorzunehmen. Um sicherzustellen, dass die Sicherheitsprogramme die Benutzer nicht mit falschen Alarmen verwirren, unterzog AV-Comparatives alle Produkte auch einem Test auf Fehlalarme. Bei Programmen mit einer hohen Anzahl von Fehlalarmen wurde die Auszeichnung reduziert.Insgesamt 10 Produkte erreichten in diesem Real-World Protection Test die höchste Auszeichnungsstufe ADVANCED+. Diese waren (in alphabetischer Reihenfolge): Avast, AVG, Avira, Bitdefender, G Data, K7, Kaspersky, Microsoft, McAfee, VIPRE.Wie alle öffentlichen Berichte von AV-Comparatives kann auch dieser Real-World Protection Test-Bericht kostenlos und ohne Registrierung auf der Website des Labors gelesen oder heruntergeladen werden:https://www.av-comparatives.org/tests/real-world-protection-test-july-october-2022/Über AV-ComparativesAV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests zur Untersuchung der Wirksamkeit von Sicherheitssoftwareprodukten und mobilen Sicherheitslösungen anbietet. Mit Hilfe eines der weltweit größten Samplesammelsysteme hat es eine reale Umgebung für wirklich genaue Tests geschaffen.AV-Comparatives bietet Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen frei zugängliche AV-Testergebnisse. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives ist ein weltweit anerkanntes offizielles Gütesiegel für die Leistungsfähigkeit von Software.Kontakt:Peter StelzhammerE-mail: media@av-comparatives.orgTelefon: +43 720115542Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1958122/AV_Comparatives_Test_Results1.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1958123/AV_Comparatives_Test_Results2.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1093032/AV_Comparatives_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/av-comparatives-veroffentlicht-langzeittest-fur-17-beliebte-antivirus-internet-security-suiten-fur-homeuser-301689483.htmlOriginal-Content von: AV Comparatives, übermittelt durch news aktuell