AVZ Minerals Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse der Avz Minerals-Aktie zeigt, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,78 AUD liegt. Dies entspricht dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,78 AUD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Avz Minerals, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurde über das Unternehmen deutlich weniger diskutiert als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend negative Kommentare, jedoch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Dadurch wird die Aktie mit einer "Schlecht"-Einstufung bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Avz Minerals-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Avz Minerals.