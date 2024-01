AVZ Minerals Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Diskussion und Stimmung rund um die Avz Minerals-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität im Netz eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich in diesem Zeitraum kaum, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Avz Minerals diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Avz Minerals. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine neutrale Empfehlung hin.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt ebenfalls ein neutrales Rating für Avz Minerals. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich also für Avz Minerals eine neutrale Einschätzung basierend auf verschiedenen Aspekten wie Diskussionsintensität, Anleger-Sentiment, Relative Strength-Index und technischer Analyse.