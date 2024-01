AVZ Minerals Aktie: Was soll das denn werden?

Die technische Analyse der Avz Minerals-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,78 AUD mit dem aktuellen Kurs (0,78 AUD) eine Abweichung von 0 Prozent aufweist. Die Aktie erhält damit eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), für den der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Avz Minerals liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung auf sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei Avz Minerals nicht ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich mit einem "Neutral". Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Avz Minerals auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.