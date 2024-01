AVZ Minerals Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Stimmung und das Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Je nach Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Avz Minerals haben wir eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe festgestellt und bewerten dieses Signal daher als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, was auf eine positive Änderung hinweist. Zusammenfassend ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Avz Minerals von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion ist zu diesem Schluss gekommen, nachdem wir die verschiedenen Kommentare und Äußerungen ausgewertet haben, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Außerdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung als "Schlecht". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Avz Minerals-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,78 AUD nur geringfügig vom aktuellen Kurs (0,78 AUD) abweicht. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD. Auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs (0,78 AUD), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Avz Minerals-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Avz Minerals wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Avz Minerals weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Avz Minerals weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 50), was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich für das Avz Minerals-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.