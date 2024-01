AVZ Minerals Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf Avz Minerals ist in den letzten Tagen größtenteils negativ. Es gab drei positive und acht negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aus unserer Stimmungsanalyse ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung für Avz Minerals.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Avz Minerals liegt derzeit bei 0,78 AUD, was der Aktie eine "Neutral"-Einstufung einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,78 AUD aus dem Handel, was einem Abstand von 0 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,78 AUD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung rund um die Aktie von Avz Minerals zeigt sich auch im langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität waren in diesem Zeitraum stark, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Avz Minerals war hingegen gering, weshalb eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Avz Minerals-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 50, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI ebenfalls bei 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Avz Minerals.

