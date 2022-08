AVS Mobile Schutzeinrichtungen - 30 Jahre Kompetenz in Entwicklung und Produktion

Leverkusen, Deutschland (ots/PRNewswire) -Früher bestand eine Maßnahme der Verkehrssicherung oft nur aus einer mobilen Baustellen-Ampel und einigen Leitkegeln. Heutige Straßenbauprojekte unterliegen höchsten Sicherheitsansprüchen und stellen weitaus mehr Anforderungen an transportable Schutzeinrichtungen. Es werden Schutzwandsysteme für vielfältige Einsatzmöglichkeiten gefordert, die auch für unvorhergesehene Situationen stets sichere und praktikable Lösungen bieten.Seit 30 Jahren entwickelt die AVS-Gruppe mobile Schutzwände und orientiert sich an stetig neuen Anforderungen, die sich aus Vorschriften und der praktischen Erfahrung ergeben. Die erste geprüfte Schutzwand war 1992 die STGW 1500 – eine Schutzeinrichtung aus Metall. Im Jahr 2007 kam mit der ProTec 120 die erste Schutzwand aus Stahl und Beton auf den Markt. Heute bieten unsere vielfach weiter entwickelten und nach gängigen Normen getesteten ProTec Schutzwandsysteme für jede Anwendung eine Lösung.An unserem Standort in Mellingen feiern wir dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Hier begann die Geschichte der Entwicklung der mobilen Schutzwände und werden bis heute neue Modelle entwickelt und produziert. „Stetige Neu- und Weiterentwicklungen machen diesen Job in der AVS echt interessant. Im Team werden neue Ideen und Anforderungen gemeinsam umgesetzt. Nachhaltigkeit ist hierbei ein wichtiger Faktor," so Marco Voigt, Abteilung Stahlbau.Für jeden Anwendungsbereich die passende LösungFür jeden Anwendungsbereich - von der städtischen Klein-Baustelle bis zu km-langen Autobahnstrecken, mit geringer Baubreite oder wenig Eigengewicht - bietet die ProTec Familie eine Lösung. Ob ProTec 50 für schmale Abtrennungen und im innerstädtischen Bereich, ProTec 120 als kompakte Variante oder ProTec 161 mit einer äußerst hohen Standfestigkeit – jede Baustellensituation kann individuell ausgestattet werden. Auch für Unfälle und andere Notfälle gibt es für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei spezielle Lösungen, um die Gefahrenstelle schnell zu erreichen.Geprüfte Sicherheit und einzigartige VorteileDie Familie umfasst verschiedene Modelle, die durch passgenaue Kombination und kraftschlüssigen Verbund miteinander zu einer einzigartigen Systemlösung gewachsen sind. Hervorragende Werte in Aufhaltestufe und Wirkungsbereich, werden im ProTec-System vereint. Sämtliche Elemente der ProTec Serie sind schnell und einfach zu montieren. Sie lassen sich untereinander, aber auch mit stationären Schutzeinrichtungen oder transportablen Systemen anderer Hersteller kraftschlüssig verbinden. Alle ProTec Schutzwände und Zubehör sind für die Aufhaltestufen T1, T2, T3 und H1 erfolgreich getestet.Unsere mobilen Schutzwände sowie die weiteren Produkte und Services der AVS Verkehrssicherung sind ohne Risiko, Stau und Verkehrslärm online erlebbar: www.avs-showroom.comKontakt:Melanie Hempfer,Tel: +49 160 990 940 26Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1882586/AVS_Berghaus.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1851785/AVS_Verkehrssicherung_Logo.jpgOriginal-Content von: AVS Verkehrssicherung GmbH, übermittelt durch news aktuell