AVIX Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Avix-Aktie wird aus charttechnischer Sicht bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 97,46 JPY, während der aktuelle Kurs bei 88 JPY liegt, was einer Abweichung von -9,71 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 89,18 JPY, so liegt der letzte Schlusskurs bei ähnlichen 1,32 Prozent. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für Avix auf kurzfristiger Basis und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es neutrale Diskussionen über Avix, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die Anleger interessieren. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers für Avix.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen um Avix. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Avix-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 45, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 51,43 weniger volatil und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Avix.