AVIX Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse der Avix-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 85 JPY liegt, was einer Entfernung von -12,8 Prozent vom GD200 (97,48 JPY) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt mit 90,1 JPY unter dem Durchschnitt, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Avix-Aktie lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität im Netz aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich für Avix in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Avix liegt bei 54,55, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 55 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Avix-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Betrachtung der Stimmung rund um die Avix-Aktie auf sozialen Plattformen ergibt, dass die Kommentare und Befunde neutral ausfallen. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Daraus ergibt sich für die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Einstufung als "Neutral". Somit lässt sich der Befund festhalten, dass die Avix-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.