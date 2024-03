AVIX Aktie: Was kann da noch kommen?

In den sozialen Netzwerken herrscht derzeit eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen über das Unternehmen Avix in den letzten Tagen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Avix bei 95 JPY liegt, was einer Entfernung von -1,79 Prozent vom GD200 (96,73 JPY) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht derzeit bei 92,02 JPY. Das bedeutet, dass der Abstand von +3,24 Prozent ein weiteres "Neutral"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird die Avix-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt sich, dass es in den letzten 30 Tagen keine deutliche Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso verliefen die Diskussionen über das Unternehmen in diesem Zeitraum weder besonders intensiv noch weniger intensiv als üblich. Daher erhält die Avix-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Avix wird sowohl der RSI7 als auch der RSI25 herangezogen. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 44,74 keine Anzeichen von überkauft oder überverkauft zu sein. Somit erhält das Avix-Wertpapier auch in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich für die Avix-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die technische Analyse und den Relative-Stärke-Index.