AVIX Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Eine technische Analyse der Aktien von Avix zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 97,52 JPY liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 92 JPY, was einen Unterschied von -5,66 Prozent bedeutet. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 89,04 JPY wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,32 Prozent). Dadurch erhält die Avix-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Avix für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz übliche Aktivitäten hervorbringt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Avix.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 25 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,65, was bedeutet, dass Avix hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend wird Avix für diesen Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab, dass diese neutral waren und die Themen neutral aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie auch in diesem Aspekt die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Avix daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.