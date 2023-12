AVIVA Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Die Diskussionen über Aviva in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Kommentare, was auch durch die vorwiegend positiven Themen rund um den Wert bestätigt wird. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Auch die fünf Handelssignale der vergangenen Zeit bestätigen diese Einschätzung, mit 5 Gut- und 0 Schlecht-Signalen.

Die technische Analyse zeigt, dass Aviva derzeit als "Gut" eingestuft werden kann. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 403,18 GBP, während der Aktienkurs bei 434,7 GBP liegt, was einer Abweichung von +7,82 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 416,76 GBP zeigt eine Abweichung von +4,3 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Aviva liegt bei 31,79 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 liegt bei 36,73, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI ergibt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine positive Entwicklung in den letzten vier Wochen, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Die vermehrte Kommunikation über das Unternehmen bestätigt diese Einschätzung. Insgesamt erhält Aviva daher eine "Gut"-Rating auf dieser Ebene.