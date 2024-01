AVIVA Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Aviva von Anlegern positiv bewertet

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf die Aviva-Aktie war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv. Dies ergab eine Auswertung der Kommentare und Äußerungen, die sich mit dem Wert befasst haben. Auch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aviva-Aktie angesprochen. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Zusätzlich wurden von der Redaktion berechenbare Signale herausgefiltert, die zu 4 positiven und 0 negativen Signalen führten. Auf dieser Basis wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Eine technische Analyse des Kursverlaufs der Aviva-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs bei 434,7 GBP liegt, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 403,18 GBP liegt. Dies bedeutet einen Unterschied von +7,82 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Wert bei 416,76 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,3 Prozent) liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die Aviva-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aviva-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (31,79 Punkte) als auch der RSI25 (36,73) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aviva-Aktie im Internet zeigen eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Aviva-Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet.