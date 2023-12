AVIVA Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Aviva-RSI liegt bei 12,8, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 33,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt dies ein Gesamtrating von "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt hat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aviva-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Aviva in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, wie aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht". Allerdings haben einige konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien eine "Gut"-Empfehlung ergeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 50- und 200 Handelstage. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 403,9 GBP, was einer Abweichung von +6,71 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 431 GBP entspricht, und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 411,9 GBP, was einer Abweichung von +4,64 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung für Aviva.