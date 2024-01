AVIVA Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Die technische Analyse der Aviva-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 403,18 GBP liegt, während der aktuelle Kurs 434,7 GBP beträgt. Dies entspricht einer Distanz von +7,82 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 416,76 GBP, was einem Abstand von +4,3 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Aviva liegt bei 31,79 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Somit liegt die Gesamteinschätzung des RSI auf "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Aviva-Aktie geäußert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Darüber hinaus zeigen Studien, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Aktie von Aviva. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem ergab die Rate der Stimmungsänderung eine negative Bewertung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.