AVIVA Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der Aviva-RSI liegt bei 49,63, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 42,47, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Alles in allem ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionen über Aviva in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Insgesamt konnten drei positive und kein negatives Handelssignal ermittelt werden, was zu einer endgültigen Einstufung als "Gut"-Aktie führt.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich das Sentiment und der Buzz um Aviva beobachten. Die Diskussionsintensität war dabei unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Jedoch gab es eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aviva bei 431,1 GBP liegt, was +6,92 Prozent Entfernung vom GD200 (403,19 GBP) bedeutet und somit als "Gut"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 415,29 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Alles in allem wird der Kurs der Aviva-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

