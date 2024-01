AVIVA Aktie: Das ist die Höhe!

Die Technische Analyse der Aviva-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 428 GBP einen Abstand von +5,95 Prozent vom GD200 (403,98 GBP) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 422,84 GBP. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal mit einem Abstand von +1,22 Prozent. Zusammenfassend erhält der Aktienkurs der Aviva die Bewertung "Gut", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Aviva-Aktie über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Aviva in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Aktie der Aviva insgesamt eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI7 beträgt 53,63 und der RSI25 liegt bei 43,35, was eine "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume ergibt.

Das Anleger-Sentiment rund um Aviva zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Aktie diskutiert wurde. An neun Tagen überwogen die positiven Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Aviva auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.