AVIVA Aktie: Was kommt da auf sie zu?

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Aviva in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die insgesamt positive Stimmung in den sozialen Netzwerken führte zu einer guten Bewertung der Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Aviva mit 432,5 GBP aktuell +0,66 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +6,66 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage der Anleger war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Aviva unterhalten, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen der historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aviva-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gute Gesamteinschätzung der Aviva-Aktie basierend auf der Stimmung in den sozialen Medien, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.