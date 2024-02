AVIVA Aktie: War die Aufregung umsonst?

In den letzten Wochen konnte bei Aviva eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies ergibt sich aus der Analyse der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Aviva in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aviva-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 405,26 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 416,9 GBP liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +2,87 Prozent und wird daher neutral bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 428,99 GBP nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aviva-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aviva-Aktie überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Bei der Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage wird das Wertpapier dagegen als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Aviva daher ein schlechtes Rating.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Aviva eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt neutral bewertet, während die Häufung der Kaufsignale zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt wird Aviva von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse neutral bewertet, während die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien und der Relative Strength Index zu einer insgesamt schlechten Bewertung führen.