AVIVA Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Aviva-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 409,49 GBP verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 477 GBP, was einer Abweichung von +16,49 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 438,08 GBP über dem letzten Schlusskurs (+8,88 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aviva-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Aviva ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aviva-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft bewertet wird. Der RSI7 liegt bei 14, und der RSI25 bei 25,45, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Aviva-Aktie also gute Bewertungen aus der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung, während der RSI auf überverkaufte Verhältnisse hinweist.