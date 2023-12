AVIVA Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Die technische Analyse der Aviva zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 403,96 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (428,8 GBP) um +6,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 410,98 GBP, was einer Abweichung von +4,34 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild der Aktie führte.

Beim Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Aviva-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft einzustufen ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Aviva eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen führte zu der Einschätzung "Schlecht". Unter Berücksichtigung konkreter berechenbarer Handelssignale aus den sozialen Medien ergibt sich jedoch eine "Gut" Empfehlung. Insgesamt lässt sich zur Anleger-Stimmung die Einschätzung "Neutral" ableiten.