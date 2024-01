AVIVA Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Aviva-Aktie wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 37,98 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating für diesen Zeitraum führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Aviva-Aktie derzeit um 3,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +7,97 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung von "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen zu Aviva dominieren. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Zudem lassen sich auf dieser Ebene vier Handelssignale identifizieren, die allesamt positiv sind. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass die Diskussionen in den sozialen Medien eine mittlere Aktivität aufweisen und die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Daher wird die langfristige Stimmung als "Neutral" bewertet.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die technische Analyse und die Stimmung in den sozialen Medien darauf hindeuten, dass die Aviva-Aktie derzeit eine angemessene Bewertung von "Gut" erhält.