AVIVA Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die technische Analyse der Aviva-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 404,47 GBP liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 431 GBP, was einem Unterschied von +6,56 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 425,18 GBP, was einem Unterschied von +1,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält Aviva also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Aviva diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen überwogen, und an sechs Tagen die negative Kommunikation stärker war. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch Aviva insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Der Relative Strength-Index bewertet die Aktie von Aviva als Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 43,75 und der RSI25 bei 50,15, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Aviva in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zudem wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.