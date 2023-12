AVIVA Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Aktuell liegt der RSI7 von Aviva bei 49,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 42,47 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Aviva eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings gibt es auch mehrere bestätigte Handelssignale, die größtenteils positiv sind, und somit zu einer "Gut"-Bewertung führen. Insgesamt erhält Aviva daher eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Der gleitende Durchschnittskurs der Aviva beläuft sich auf 403,19 GBP, während der aktuelle Kurs bei 431,1 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 liegt derzeit bei 415,29 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Aviva daher die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Die Stimmung rund um die Aktie von Aviva wird neben Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings ist die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Aviva bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".