AVIVA Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

In den letzten vier Wochen konnte eine erhebliche Verbesserung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz bei Aviva in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt dazu, dass die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt ebenfalls ein positives Bild, da der GD200 bei 403,18 GBP liegt und der Aktienkurs bei 434,7 GBP um +7,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 ergibt mit 416,76 GBP eine Abweichung von +4,3 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie jedoch mit "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung für die Aviva-Aktie. Auf 7-Tage-Basis liegt der RSI bei 31,79 Punkten, während er auf 25-Tage-Basis bei 36,73 Punkten liegt. Somit erhält die Aktie in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um Aviva. Auch die Anlegerstimmung wird als "Gut" bewertet, da in den letzten Wochen fünf positive Handelssignale und keine negativen Signale festgestellt wurden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Aviva sowohl in Bezug auf die Stimmungslage als auch auf die technische Analyse als "Gut" eingestuft wird.