AVIVA Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Aviva liegt der RSI7 aktuell bei 32,98 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,16, was auch auf ein neutrales Rating hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Aviva in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Die Diskussionen über das Unternehmen waren vorwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion war höher, was ebenfalls positiv bewertet wird.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Aviva diskutiert wurde. Die Anleger interessierten sich vor allem für positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings ergaben automatische Analysen, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen.

Aus charttechnischer Sicht erhielt die Aviva-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 6,1 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Der 50-Tages-Durchschnitt ergab hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag.

Zusammenfassend erhält die Aviva-Aktie in der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung.