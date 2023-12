AVIVA Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Die technische Analyse von Aktien kann einen Einblick in den aktuellen Trend und die Stimmung der Anleger geben. In diesem Zusammenhang betrachten wir verschiedene Indikatoren, um das Rating der Aviva-Aktie zu bestimmen.

Der gleitende Durchschnitt ist einer dieser Indikatoren, der uns hilft zu sehen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Aktuell beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 403,9 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 431 GBP liegt, was einer Abweichung von +6,71 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Aviva eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 411,9 GBP, was einer Abweichung von +4,64 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich somit für Aviva ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aviva-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 12,8, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,06, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigen die berechnbaren Handelssignale aus den sozialen Medien 5 "Gut"-Signale und keine "Schlecht"-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die verschiedenen Indikatoren und Bewertungen weisen darauf hin, dass die Aviva-Aktie gemischte Signale zeigt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die aktuelle Entwicklung in Zukunft fortsetzen wird.