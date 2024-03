AVIVA Aktie: Hammer Entwicklung!

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Aviva-Aktie war in den letzten Wochen besonders positiv. In den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien überwogen positive Themen an 11 Tagen, während an nur zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieser Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) für Aviva einen Wert von 22,39, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 20,58, was auch auf eine "Gut"-Bewertung hindeutet.

Die Durchschnittswerte des Schlusskurses der Aviva-Aktie für die letzten 200 Handelstage und die letzten 50 Handelstage weisen ebenfalls auf eine positive Entwicklung hin, was zu einem "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Basierend auf diesen Analysen erhält die Aviva-Aktie insgesamt eine "Gut"-Rating.