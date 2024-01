AVIVA Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Die technische Analyse der Aviva-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 403,18 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 434,7 GBP liegt damit deutlich darüber (Unterschied +7,82 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (416,76 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,3 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aviva-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 31,79 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis (Wert: 36,73) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Aviva eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung rund um Aktien wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Aviva zeigt eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aviva weist eine Veränderung zum Positiven auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Aviva von privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Redaktion hat außerdem 4 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.