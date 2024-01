AVIVA Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aviva wird derzeit positiv bewertet. Analysten haben sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung in sozialen Medien berücksichtigt. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare über Aviva war positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Zwei konkret berechnete Signale ergaben eine "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Somit wurde die Stimmung hinsichtlich der Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aviva-Aktie in den letzten 7 Tagen zeigt einen Wert von 73, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 49,17 eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Aviva.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aviva-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger (50-Tage-Durchschnitt) Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wird die Diskussionintensität über Aviva langfristig als mittelmäßig bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.