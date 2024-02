AVIVA Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei der Analyse von Aviva wurde der 7-Tage-RSI auf 35,96 Punkte festgelegt, was auf ein neutrales Rating hinweist. Ebenso ergab die Analyse des RSI25 auf 25-Tage-Basis einen Wert von 47,81, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Aviva wurde eine negative Veränderung festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung in den sozialen Medien sich in den letzten Wochen verschlechtert hat. Auch die Stärke der Diskussion zeigte eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Anlegerdiskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigten in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen. Daher erhielt die Aktie eine positive Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aviva bei 405,03 GBP liegt, während der aktuelle Kurs 435,2 GBP beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Die Distanz zum GD200 beträgt +7,45 Prozent, während der GD50 derzeit bei 428,35 GBP liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Aviva daher eine positive Gesamtbewertung.