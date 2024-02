AVIVA Aktie: Endlich geschafft?

Die Anlegerstimmung gegenüber Aviva war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab drei positive und sieben negative Tage, während an vier Tagen die Richtung nicht eindeutig war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Aviva eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Aviva von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aviva-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 405,26 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 416,9 GBP liegt, eine Abweichung von +2,87 Prozent, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 428,99 GBP und weicht ebenfalls nur um -2,82 Prozent ab, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unterm Strich erhält die Aviva-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Aviva festgestellt werden. Dies wird durch positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien belegt und führt zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Aviva für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aviva-Aktie aktuell überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Bei einer längerfristigen Betrachtung ist das Wertpapier jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Aviva damit ein "Schlecht"-Rating.