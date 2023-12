AVIVA Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Für die Aviva-Aktie liegt der Aviva-RSI bei 12,8, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 33,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Aviva also ein Rating von "Gut".

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Aviva-Aktie bei 403,9 GBP für die letzten 200 Handelstage liegt, während der letzte Schlusskurs bei 431 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 411,9 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Aviva also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten zwei Wochen standen besonders negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab jedoch 0 Schlecht- und 5 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist jedoch neutral, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aviva-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.