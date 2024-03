AVIVA Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Aviva betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 14,83 Punkte, was bedeutet, dass Aviva momentan überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Aviva überverkauft ist, mit einem Wert von 18,36. Dadurch erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung.

Ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Aktie von Aviva wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Aviva war ebenfalls negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Note bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Aviva von 482,4 GBP mit +17,59 Prozent Entfernung vom GD200 (410,23 GBP) als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt ebenfalls ein "Gut"-Signal, da der Abstand +9,63 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aviva-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Aviva von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Zudem wurden 3 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt daher eine Gesamteinstufung von "Gut".